Twee 14-jarigen aangehouden voor bezit nepvuurwapen

Bij de politie kwamen zaterdagmiddag meerdere meldingen binnen over de twee jongens met een vuurwapen in de binnenstad van Alkmaar. Aan de straat ‘Het Vijvertje’ werden de jongens ‘onder schot gehouden’ en aangehouden door politieagenten. Achteraf bleek dat het om een nepvuurwapen ging. Het nepvuurwapen is in beslag genomen. De jongens zijn dezelfde dag door hun ouders opgehaald na een goed gesprek.

Vanaf een afstand is het moeilijk in te schatten of je met een echt of een nepvuurwapen te maken hebt. Omdat het zo moeilijk in te schatten is of zo’n wapen echt of nep is, is het niet toegestaan om ermee op straat rond te lopen. Door anderen kan een nepwapen als bedreiging worden gezien. Nepvuurwapens werken gevaarlijke situaties in de hand: als een nepvuurwapen niet van een echt vuurwapen te onderscheiden is, handelen agenten altijd alsof het om een echt vuurwapen gaat.



2023066143