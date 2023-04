Politie zoekt getuigen na steekincident tramhalte Beatrixkwartier

Op vrijdagmiddag rond 17.00 uur kwam er een melding binnen dat er een steekincident had plaatsgevonden naar aanleiding van een ruzie bij tramhalte Beatrixkwartier ter hoogte van Hendrick Hamelplantsoen in Den Haag. Dit gebeurde op het perron. Vervolgens kwam er een melding binnen dat er een persoon gestoken was, hierdoor gewond was geraakt en in zijn woning was. De politie maakte een zoekslag naar de verdachten. Zaterdag hield de politie meerdere verdachten aan.

Camerabeelden en getuigen gezocht

Heeft u iets gezien bij de tramhalte Beatrixkwartier rond 16.45 uur afgelopen vrijdagavond 31 maart? Of heeft u informatie wat het onderzoek kan helpen? Heeft u camerabeelden? Bel dan 0900-8844 of maak gebruik van onderstaand tipformulier. Anoniem melding maken is ook mogelijk via 0800-7000.