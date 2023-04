Loslopende hond Nablo na weken gevangen

Verdovingsgeweer

Ook zondag kreeg de politie meldingen van het loslopende dier in de buurt van de A58. De politie overlegde met een dierenarts of het mogelijk was het dier met een geweerschot te verdoven. Deze bleek niet op tijd ter plaatse te kunnen zijn.

Schieten

Rond 14.00 uur zag een agent op de kruising van de Segeerssingel met de Kruitmolenlaan in Middelburg de hond op enkele meters van de politieauto. Hij schoot vervolgens tevergeefs vier kogels richting de hond. Dit in een poging om het gevaar door de hond te stoppen. De doorgaande en drukke weg N57 ligt daar namelijk dichtbij. Tijdens het schieten was er geen gevaar voor omstanders. Door de wendbaarheid van de hond werd het beest niet geraakt, waarna deze weer verdween.

Vangen

Agenten zagen de hond rond 17.30 uur in de polder ten zuiden van Nieuw- en Sint Joosland. Zij probeerde de hond met een politieauto in te sluiten. Hierbij rende Nablo aanvankelijk onder een politieauto en verdween op een boerenerf. Agenten en medewerkers van de Stichting Dierenwelzijn Walcheren konden het dier daar vangen. Vanwege de verwondingen is de Stichting Dierenwelzijn Walcheren met de hond naar een dierenarts gegaan.