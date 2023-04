Man aangehouden op verdenking van zware mishandeling

De politieagenten fietsten over de Vlasmarkt toen ze werden aangesproken door personeelsleden van een horecazaak. Zij hielden op het terras een man in bedwang die kort daarvoor iemand zou hebben mishandeld. De agenten wilden de man overnemen en meenemen naar het bureau om uit te zoeken wat er precies aan de hand was, maar hij verzette zich hevig. Uiteindelijk kon hij worden aangehouden.

Bierflesje

De agenten stelden een onderzoek in, waaruit bleek dat de verdachte (een 20-jarige Noor) in de horecagelegenheid een 24-jarige man uit Vlissingen met een bierflesje had geslagen. De Vlissinger raakte hierdoor gewond en moest door een dokter aan zijn verwondingen worden behandeld. De Noor heeft de nacht in de cel doorgebracht en wordt zondag verhoord.