Bankhelpdeskfraudeur aangehouden na oplichting ouderen

Gewiekst te werk

De 73-jarige vrouw uit Blaricum werd begin januari gebeld door een zogenaamde helpdeskmedewerker van haar bank. De bank zou verdachte transacties hebben waargenomen. Het 73-jarige slachtoffer controleerde op het internet het telefoonnummer, wat inderdaad het nummer van de helpdesk bleek. Echter wist ze niet dat dit een gespoofd nummer was: de oplichters hebben met een trucje een ander telefoonnummer aangenomen. Door het juiste telefoonnummer en de gewiekste manier waarop mevrouw werd gemanipuleerd, vertrouwde het slachtoffer de zaak. Zij gaf haar telefoon en bankpassen mee aan een zogenaamde medewerker, die even later aan haar deur stond. Om op de hoogte gehouden te kunnen worden over de gang van zaken, moest zij het telefoonnummer van haar man opgeven. Later op de dag haalden de oplichters hetzelfde trucje uit bij haar man, een 74-jarige man uit Blaricum. Het echtpaar is voor enkele duizenden euro’s opgelicht.

Aanhouding

De politie deed onderzoek naar de zaak, en kwam de 21-jarige verdachte op het spoor. De man is aangehouden in zijn woning in Rotterdam. Zijn elektronische apparatuur is in beslag genomen om verder onderzoek naar te doen. De man heeft mogelijk meer dan honderd belletjes gepleegd, met het doel mensen uit het hele land op te lichten. De 21-jarige verdachte wordt morgen voorgeleid. Meerdere aanhoudingen in deze zaak worden niet uitgesloten.

Voorkom oplichting

Het beste advies blijft nog altijd om bij twijfel direct op te hangen en zelf uw bank te bellen. Banken zullen nooit zelf geld overmaken, u telefonisch vragen een transactie te doen, of u vragen om uw pincode. Als u toch bent opgelicht, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk aangifte doet bij de politie en uw bank informeert.

Online fraude komt heel veel voor. Bent u slachtoffer van online fraude? Misschien schaamt u zich ervoor. Dat is niet nodig. U bent niet de enige die dit overkomt. U heeft te maken met professionele (cyber)criminelen. Slachtofferhulp Nederland kan u helpen met emotionele ondersteuning na online fraude.