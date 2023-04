Mannen stelen scooter en verliezen geld op treinspoor in Hilversum

Wat er precies is aan de hand was, is onduidelijk. De mannen zijn ontkomen. De drie zijn voor het laatst gesignaleerd in de omgeving van de Diamantstraat. Het gaat om drie donkergetinte jongemannen van tussen de 18 à 20 jaar oud. Allemaal hadden ze donkerblauwe of zwarte kleding.

Het geld dat de jongemannen verloren is inmiddels van het spoor gehaald en meegenomen voor onderzoek. Het treinverkeer is enige tijd gestaakt, maar is inmiddels weer hervat.

Alle informatie helpt

Ziet u de jongens? Bel dan direct 112! Heeft u camerabeelden of weet u meer? Deel dat dan met de politie via het onderstaand tipformulier of via 0900-8844. Anoniem tips doorgeven kan ook via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl