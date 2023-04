Getuigen en beelden gezocht van straatroof Hoorn

Als het slachtoffer de Provincialeweg oversteekt en het Keern op fietst in de richting van Zwaag, merkt hij dat hij wordt achtervolgd door een groepje jongeren. Hetzelfde groepje werd eerder bij de bushalte gezien nabij het spoor op het Dampte. Bij de afslag van de Doctor C.J.K. van Aalstweg snijden zij het slachtoffer af en pakken een eigendom af. Het slachtoffer weigert verder mee te werken en wordt vervolgens geslagen. Onder bedreigende omstandigheden staat hij zijn eigendom af. Zodra de buit binnen is, fietst het groepje de Doctor C.J.K. van Aalstweg op.

Signalement

Persoon 1

Jongeman

Ongeveer 16 jaar oud

Tussen de 1.70 en 1.75 meter lang

Licht getinte huidskleur

Normaal postuur

Een snor

Zwarte jas met een zwarte capuchon

Fietsend op een E-bike

De andere jongens zijn van dezelfde leeftijd. Zij reden op E-bikes en gewone fietsen.

Informatie en beelden

De politie heeft deze straatroof in onderzoek en komt graag in contact met mensen die ofwel meer informatie hebben, of beschikken over (camera)beelden, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingcamera’s of videodeurbellen.

Heeft iemand het groepje in de buurt van de Keern, Doctor C.J.K. van Aalstweg of op het Dampte misschien zien fietsen of eerder gezien? Alle informatie is welkom. Neem telefonisch contact op met 0900-8844 of vul het onderstaande tipformulier in. Vergeet hierbij niet het zaaknummer te vermelden: 2023080322.