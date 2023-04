Getuigen gezocht overval winkel

Bij de overval raakte niemand gewond. De dader ging er na de overval vandoor. Het gaat om een man met een petje, donkere jas met capuchon en aan de capuchon een beige bontrand, op de linker mouw een embleem, een donkere broek en zwarte gympen. De politie doet onderzoek.

Getuigen

Heeft u informatie die dit onderzoek verder kan helpen of bent u in het bezit van camerabeelden van de omgeving van de Prinsegracht in Den Haag? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Anoniem melding maken is mogelijk via 0800-7000.