Jongen (16) aangehouden na explosie en overval in woning Naaldwijk

Vrijdagochtend rond 04.30 uur werden de bewoners van het huis aan de Tomatenstraat opgeschrikt door een harde knal. Toen zij poolshoogte gingen nemen, zagen zij op de overloop de jonge overvaller staan. Er volgde een worsteling, waarbij zowel de man des huizes als de verdachte van de trap vielen. Op de begane grond ging de worsteling door. De bewoner werd daarbij met een hard voorwerp geslagen. Het lukte de bewoner en zijn vrouw om de verdachte te overmeesteren en het slagwapen van hem af te nemen. Met hulp van buren hielden ze de jonge verdachte onder controle tot de politie kwam. De verdachte is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De bewoner is vervoerd naar het ziekenhuis.

Getuigen gezocht

De politie startte direct een onderzoek in en rondom de woning aan de Tomatenstraat. Daarbij kunnen zij de hulp van getuigen goed gebruiken. Heeft u iets verdachts gezien in de omgeving van de woning in de nacht van vrijdag 21 april? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via M.: 0800-7000. Ook camerabeelden van de omgeving van de plek van de overval kunnen van waarde zijn. Bruikbare beelden, bijvoorbeeld van een deurbelcamera, kunt u uploaden via onderstaand tipformulier.