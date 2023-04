18-jarige man gewond na steekincident Strijen; leeftijdsgenoot aangehouden

Het slachtoffer was rond 02.00 uur onderweg van werk naar huis toen hij een leeftijdsgenoot tegenkwam. Er ontstond een woordenwisseling tussen beide mannen, waarna de verdachte een mes pakte en het slachtoffer hiermee stak in zijn gezicht. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling van zijn verwondingen. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau. Hij zal zich binnenkort moeten verantwoorden voor de rechter-commissaris.