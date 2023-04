Vijf aanhoudingen na steekincident De Manstraat

Er ontstond rond 16.20 uur een ruzie op straat in een groep van ongeveer 10 mensen. Ze gingen met elkaar op de vuist waarbij klappen over en weer vielen. Eén van de betrokkenen, een 22-jarige man uit Rotterdam, bleek ook te zijn gestoken en raakte gewond. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis.



Er werd meteen een onderzoek ingesteld en meerdere messen zijn gevonden en in beslag genomen. Agenten hebben vijf aanhoudingen verricht. Het gaat om vier mannen uit Rotterdam tussen de 14 en 24 jaar oud en een 22-jarige vrouw uit Rotterdam. Hun rol en betrokkenheid wordt onderzocht.