Gestolen auto aangetroffen, verdachte aangehouden

De auto werd aan de kant gezet en de agenten controleerden de bestuurder. Dit bleek een 30-jarige man uit Roosendaal. Hij werd aangehouden op verdenking van heling en de auto is in beslag genomen voor verder onderzoek. De man is overgebracht naar een politiecellencomplex. Hij zit daar nog vast en mag een verklaring afleggen.

Uit onderzoek bleek ook nog dat de bestuurder geen geldig rijbewijs had. Hiervoor krijgt hij een proces-verbaal.

De eigenaar van de auto, die in Leiden gestolen was, wordt in kennis gesteld.