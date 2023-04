Onderzoek naar zware explosie in Bureau Brabant

De schade is hersteld maar de persoon die de explosie veroorzaakte is vooralsnog onbekend. Waarom dat diegene dat deed is ook nog onduidelijk. Wie is dit? De bewoners hebben geen idee waarom juist hun huis het doelwit was. Wij reconstrueren de gebeurtenissen en tonen bewakingsbeelden van de vermoedelijke dader. We zijn onder andere op zoek naar bepaalde auto, waar de verdachte zich waarschijnlijk in vervoerde. Kijk naar de uitzending op Omroep Brabant vanaf 17.00 uur. Help mee om deze zaak op te lossen.