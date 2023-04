Productielocaties voor synthetische drugs opgeorld

Zowel in een bedrijfspand aan de Sigarenmaker in Eersel als in een garage bij een huis aan De Stad in Hooge Mierde troffen we een drugslab aan. Er stonden onder ander ketels en jerrycans met chemicaliƫn. De invallen in beide panden werden gedaan nadat uit een ander rechercheonderzoek informatie was verkregen dat daar mogelijk synthetische drugs werd geproduceerd. In het pand in Eersel waren vier personen aanwezig die werden aangehouden. Zij zitten vast en hun mogelijke betrokkenheid bij het drugslab wordt onderzocht. Het gaat om mannen uit Eersel (36), Veldhoven (47), Deurne (44) en Aarle-Rixtel (18). In Hooge Mierde was niemand aanwezig.



Onderzoek LFO

Een adviseur gevaarlijke stoffen kwam ter plaatse voor het doen van een meting in verband met de mogelijke gevaarzetting. Daarna werden beide locaties door de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO), de landelijk specialisten van de politie op het gebied van drugslabs, onderzocht en ontmanteld. Dat proces van onderzoek en ontmanteling neemt gemiddeld vele uren in beslag.



Gevaar

Een productielocatie van drugs brengt zeer grote gevaren met zich mee. Zo kunnen chemicaliƫn bijvoorbeeld ontbranden of ontploffen en kunnen giftige stoffen ontsnappen. De gevolgen van een dergelijke ontploffing of brand zijn vaak niet te overzien.



Meld vermoedens van drugslab

Heb je het vermoeden van een productielocatie in je omgeving? Bel dan de politie via 112. Anoniem melden kan bij M. via 0800-7000. Meld Misdaad Anoniem staat los van de politie en meldingen zijn voor agenten nooit terug te herleiden naar een melder. Denk bijvoorbeeld aan een sterk chemische geur of verdachte activiteiten op vreemde plekken en tijdstippen. Alles over de signalen en gevaren van een drugslab in je omgeving, vind je op deze speciale themapagina van de politie.