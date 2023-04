Forensisch onderzoek afgerond

Vandaag, zaterdag 22 april 2023, doen tactisch rechercheurs onderzoek in de woning. Dit houdt in dat de rechercheurs op zoek gaan naar aanwijzingen en bewijsmateriaal dat het onderzoeksteam kan helpen om de zaak op te kunnen lossen. Het pand is nog niet vrijgegeven. De politielinten in de omgeving van de plaats delict zijn weggehaald, de straat is weer helemaal toegankelijk. De aangetroffen sporen die door de technisch rechercheurs zijn afgenomen zijn veiliggesteld en worden nu verder onderzocht.

Op het lichaam van het slachtoffer is sectie verricht. Over de doodsoorzaak doet de politie geen mededelingen.

Wij zijn op de hoogte van geruchten uit de buurt over een mogelijke verdachte. Er is nog geen verdachte aangehouden in deze zaak.

Hebt u informatie?

Hebt u meer informatie die ons kan helpen om deze trieste zaak op te lossen en hebt u nog niet met de politie gesproken? Dan verzoeken wij u om uw informatie met ons te delen. Dat kan telefonisch via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-12007006). Anoniem melden kan ook. Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem. Zij zijn telefonisch te bereiken op 0800-7000, of via de website www.meldmisdaadanoniem.nl. Geef bij uw contact graag zaaknummer 2023-096955 door.