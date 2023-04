Getuigen gezocht van aanrijding op de Strevelsweg

Het is iets voor 06.00 uur als agenten een auto staande houden op de Pleinweg. Wanneer ze de bestuurder aanspreken en vragen naar de kant te gaan rijdt deze weg in de richting van de Strevelsweg. De agenten gaan verder met de afhandeling van het incident waar zij staan als zij een klap horen. Wanneer zij die kant op gaan treffen zij het slachtoffer aan, zwaargewond en moeten hem zelfs reanimeren. De man is buiten bewustzijn en ernstig gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Het team verkeer van de politie en de Forensische opsporing zijn meteen een onderzoek gestart.

Getuigen gezocht

Alhoewel de auto kort na het ongeval terug is gevonden op de Batterijstraat, is de politie op zoek naar getuigen. Heeft u het ongeluk zien gebeuren of heeft u misschien iets gehoord? Of heeft u in de omgeving van de Batterijstraat tussen 05.45 en 06.15 uur de bestuurder gezien die uit een zwarte Audi A3 Sportback is gestapt? Wellicht heeft u camera- en/of dashcambeelden waar iets op te zien is, laat het ons weten via onderstaande contactgegevens.