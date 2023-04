Tweetal aangehouden na achtervolging

Nadat de mannen de woning uitklommen en via de achterzijde de flat uitrenden volgde deze getuige de verdachten. Het tweetal rende de N203 over richting het spoor. Staken het spoor over, waarop toegesnelde politiemensen vanaf de N203 ook zicht kregen en ook de achtervolging te voet inzetten. De verdachten waadden vervolgens door een sloot, waarna ze op de Benny Goodmanstraat aangehouden worden door collega's die daar positie hadden ingenomen.



De verdachten hadden sieraden weggenomen uit de woning. Deze spullen zijn inbeslaggenomen. Het is mogelijk dat de verdachten tijdens hun vlucht nog dingen hebben weggegooid. Mocht u iets hebben gevonden of treft u iets aan, wilt u dan 0900-8844 bellen?

De verdachten, een 22-jarige man en 17-jarige jongen uit De Meern, zijn ingesloten voor nader onderzoek. De bewoner heeft aangifte gedaan van inbraak in zijn woning. Hem is slachtofferhulp aangeboden.



2023082979