Brandstichting bij woning; politie zoekt getuigen

Een omwonende hoorde omstreeks 01.45 uur een harde knal en belde de politie. Bij de woning bleek dat er brand gesticht was bij het balkon. Hierdoor raakten het balkon en de gehele voorgevel beschadigd. Ook een bovengelegen woning en een scooter raakten door de brand beschadigd.

In de woning waren meerdere personen aanwezig, waaronder kinderen. Zij wisten op tijd de woning te verlaten en bleven ongedeerd.

Iets gezien?

De politie heeft sporenonderzoek gedaan bij de woning en doet verder onderzoek naar de brandstichting. In dit onderzoek komt de politie graag in contact met getuigen. Heb jij zondag omstreeks 01.45 uur iets opvallends gezien in de omgeving van de Pieter Langendijkstraat? Of heb je op een andere manier informatie die in dit onderzoek van belang kan zijn? Laat het dan alstublieft weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.