Gewonde na schietpartij Witte de Withstraat

Een getuige alarmeerde de politie nadat er knallen waren gehoord op de Witte de Withstraat ter hoogte van een shoarmazaak. Agenten gingen er direct op af maar troffen niemand meer aan. Wel vonden zij sporen dat er daadwerkelijk was geschoten. In een ziekenhuis is kort na het incident een man met verwondingen aan zijn been te zijn binnengebracht.

Uit eerste onderzoek bleek dat er een aantal auto’s met hoge snelheid wegreden. Op de Galvanistraat is een auto waarvan een van de banden lek was inbeslaggenomen.



Informatie?

Het is nog onduidelijk wat er exact gebeurd is. Het onderzoek is in volle gang. Het onderzoeksteam komt graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord? Heeft u informatie over de weggereden auto’s, andere informatie wat voor het onderzoek van belang kan zijn of camerabeelden en nog niet gesproken met agenten? Neem dan met ons contact op via onderstaande mogelijkheden.