Twee aanhoudingen voor overval snackbar

Het was 17.30 uur toen er een man de snackbar binnenkwam en zei dat hij geld wilde en dat hij een vuurwapen bij zich had. Of het waar was of niet, de medewerker gaf het geld aan hem en hij ging er vandoor. Gelukkig raakte er niemand gewond, maar de schrik zat er goed in.

Politie was er snel en sprak met het personeel en andere getuigen. Er kon een signalement van de man worden gegeven. Na een zoektocht en informatie van getuigen, konden agenten eerst een handlanger (62 jaar uit Rdam) aanhouden, hij had de jas van de overvaller bij zich. En even later wisten agenten ook de overvaller zelf op te pakken. Het gaat om een 43-jarige man uit Dordrecht. Melden helpt, veel dank aan de getuigen.