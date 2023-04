Man ernstig gewond na schietincident

De politie werd rond 18.30 uur gebeld toen buurtbewoners meerdere schoten hoorden. Daarbij werd ook een woning en een geparkeerde auto geraakt. Na het incident zou tenminste een auto zijn weggereden. Meerdere eenheden van de politie en de politiehelikopter startte een zoektocht naar de mogelijke dader(s) van de schietpartij. Op aanwijzen van getuigen werd kort na het incident op de Boulevard Antverpia een auto aangetroffen die mogelijk betrokken zou zijn bij de zaak. Er werd toen ook een signalement verspreid van een man die bij die auto gezien was.

Signalement

Het zou gaan om een donkergetinte man met een ringbaardje, hij droeg een zwart jack en een donkerblauwe joggingbroek. Heeft u de man gezien? Neem dan contact op met de politie.

Slachtoffer

Een 27-jarige man meldde zich zondagavond bij het ziekhuis met schotwonden. Hij is direct aan zijn verwondingen behandeld, de man lijkt ernstig gewond te zijn. Hij zal op een later moment gehoord worden. Zijn rol in de zaak wordt onderzocht.

Getuigen

De politie kreeg kort na het schietincident veel hulp van burgers. Er zijn verschillende getuigenverklaringen opgenomen en camerabeelden werden gedeeld met de politie. Daardoor kon de recherche direct aan de slag met de zaak. Heeft u nog aanvullende informatie of heeft u camerabeelden voor de politie? Neem dan contact op via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000. U kunt ook een tipformulier invullen. Vermeld daarbij altijd zaaknummer 2023100635.