Drie gewonden steekincident Helmond: verdachte aangehouden

Melding

De politie kreeg zondag kort voor middernacht melding van een ruzie in de Beelsstraat in Helmond. Daar aangekomen bleken drie personen gewond te zijn. Alle drie de slachtoffers zijn door een arts behandeld. De politie verrichtte buurtonderzoek en nam diverse getuigenverklaringen op. De slachtoffers zijn een 29-jarige vrouw en 31-jarige man uit Helmond.



Aanhouding

Het onderzoek van de politie leidde tot de aanhouding van een 63-jarige man uit Helmond die ook gewond raakte tijdens het steekincident. Hij is overgebracht naar het politiebureau en wordt vandaag verhoord over het incident.