De politie zoekt getuigen van een mogelijke straatroof in Delfzijl

De collega’s zijn vervolgens in zware vesten met meerdere eenheden naar de locatie van de melding gegaan. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht; het onderzoek is in volle gang.

We vragen eenieder die iets gezien heeft zich te melden bij de politie. Dat kan via het reguliere nummer van de politie 0900-8844. Getuigen kunnen ook anoniem een melding maken bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000.