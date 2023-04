Drie aanhoudingen na melding van verdachte situatie

Even voor 02.00 uur werd een verdachte situatie gemeld. Een getuige zag dat meerdere personen met capuchons en petten op zich verdacht gedroegen op het Biezenland. Toen agenten in de buurt van het Biezenland waren, reed een auto met vier inzittenden met hoge snelheid de wijk uit. De agenten achtervolgden de auto en gaven een stopteken bij de rotonde ter hoogte van de Leidsevaart en de Herenstraat. Op de Herenstraat sprong de bijrijder uit de auto, waarna hij wegrende. Na een achtervolging te voet werd hij niet meer aangetroffen. Wel vond een agent een portemonnee met een identiteitskaart en rijbewijs. De andere inzittenden zijn op de Herenstraat aangehouden.

Bij de verdachten werden een bivakmuts, handschoenen, telefoons en drie fietscomputers aangetroffen. De auto is in beslag genomen voor verder onderzoek.

Uw tips kunnen het verschil maken

