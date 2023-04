Politie verstoort drugshandel in de Achterhoek door in te grijpen in Telegramgroep

Telegrambericht van de politie

Accounts en groepen die zich (online) bezighouden met criminele activiteiten, zoals de handel in drugs en andere illegale goederen, doen er alles aan om hun gegevens afgeschermd te houden. Zowel handelaren als kopers wanen zich op Telegram anoniem. Na de aanhouding van de verdachte is het beheer van de Telegramgroep overgenomen om de handel te verstoren en te stoppen. De politie heeft in de Telegramgroep het onderstaande bericht verstuurd. De politie heeft vervolgens de Telegramgroep verwijderd.

Ons bericht in de Telegramgroep:

“Deze groep is overgenomen door de politie. Alle data uit deze groep is bewaard. De beheerder van deze Telegramgroep zit op dit moment vast en wordt verhoord. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het is verboden om te handelen in drugs. De maatschappelijke gevolgen van drugsgebruik zijn groot; drugs zijn verslavend, slecht voor je gezondheid en zorgen vaak voor financiële problemen. Ook zorgt de handel voor overlast en gaat het vaak samen met geweld. Wij nemen dit daarom zeer serieus. Op de handel in drugs staat een straf tot 8 jaar. Daarnaast deelt de politie informatie met andere overheidspartijen, zoals bijvoorbeeld de gemeente, de belastingdienst en het UWV. Wanneer drugs worden aangetroffen in een woning, kan de gemeente optreden en besluiten om de woning te sluiten. Ook kan de handel in drugs betekenen dat je je uitkering en/of toeslagen van de belastingdienst kwijtraakt. Stop met deze activiteiten! Je bent gewaarschuwd. Heb je hulp nodig of wil je anoniem chatten over je drugsgebruik? Ga dan naar www.iriszorg.nl”