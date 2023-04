Verdachte aangehouden in Polen voor projectie op Anne Frankhuis

Na de projectie is de Amsterdamse recherche een onderzoek gestart waarbij de verdachte al vrij snel in beeld is gekomen. Vervolgens is gebleken dat de verdachte meteen na de projectie naar Polen zou zijn vertrokken. Gedurende het onderzoek is er intensief contact geweest met de Poolse autoriteiten. Maandag 24 april is een delegatie van het Amsterdamse rechercheteam afgereisd naar Polen. Deze delegatie is aanwezig geweest bij de doorzoeking van de woning en aanhouding van de verdachte. De Amsterdamse Officier van Justitie heeft de overlevering van de verdachte aan de Poolse autoriteiten verzocht. Daarover zal later een beslissing worden genomen.