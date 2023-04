Explosie Van Speykstraat en Crooswijkseweg; politie zoekt getuigen

Gelukkig raakte bij beide explosies niemand gewond. Wel ontstond er schade aan de panden. Er zijn geen woningen ontruimd geweest. Of er een verband tussen beide incidenten bestaat, wordt onderzocht.



Het is voor de tweede nacht op rij dat een portiek aan de Crooswijkseweg het doelwit van een explosie is. Het is van groot belang dat deze incidenten stoppen: de impact op het veiligheidsgevoel van bewoners in de buurt waarin een explosie plaatsvindt, is groot. Als politie hebben we extra agenten op straat op de plekken en tijden waarop de risico’s het hoogst zijn. Daarnaast wordt er extra opsporingscapaciteit en intelligence capaciteit besteed aan de onderzoeken naar explosies. Er is permanente analyse van alle explosies. Hierin wordt gekeken naar eventuele verbanden en informatie die de onderzoeken kan helpen, maar we kijken ook naar het fenomeen op zich om te kijken welke interventies we kunnen plegen om nieuwe explosies te voorkomen.



U kunt ons helpen

De politie heeft gelijk een onderzoek ingesteld naar beide explosies en sporen veiliggesteld. Dat heeft tot op heden nog niet geleid tot een aanhouding. Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden (denk ook aan dashcambeelden of videodeurbelbeelden)? Dan komen wij graag in contact met u via één van de onderstaande mogelijkheden.