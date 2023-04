Verdachte aangehouden voor steekincident

Rond 15.15 uur liep de 49-jarige man over de Sluisstraat. Plots werd hij aangevallen door een man en liep steekwonden op aan zijn borst en handen. De dader ging er vervolgens vandoor. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en voor verdere behandeling opgenomen in het ziekenhuis.

Onderzoek

Door de politie werd een onderzoek opgestart. Daarbij is technisch onderzoek verricht, werden camerabeelden bekeken en zijn getuigen gehoord. De 62-jarige verdachte kon ongeveer een uur later worden aangehouden toen hij werd herkend op de Sluisstraat. Hij is in verzekering gesteld. Slachtoffer en verdachte zijn bekenden van elkaar. Uiteraard doet de politie verder onderzoek naar de exacte toedracht en de aanleiding van het steekincident.