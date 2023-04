In 2022 flink meer drugslabs ontmanteld

Dumpingen

‘Dumpingen van drugsafval kunnen op verschillende wijze plaatsvinden’, vertelt Woelders. ‘Zo worden er vaten en jerrycans gedumpt op landwegen en in de natuur, in het oppervlaktewater, in de bodem en zelfs in brand gestoken. Ook de omvang van een dumping kan sterk variëren. Van enkele tientallen tot duizenden liters. Daarnaast vinden er dumpingen plaats van lege verpakkingen, tientallen lege jerrycans en vaten blijven achter in de natuur.’

In 2022 werden in totaal 155 van zulke drugsafvaldumpingen ontdekt. Dat is een daling van 25 procent ten opzichte van 2021 en het laagste aantal sinds 2014. Slechts in twee gevallen ging het om drugsafval uit de cocaïneproductie. Het overgrote deel van het drugsafval, 153 dumpingen, was afkomstig uit het productieproces van synthetische drugs. Heroïne-gerelateerde dumpingen werden in 2022 niet aangetroffen.

Deze daling van het aantal aangetroffen dumpingen van drugsafval staat volgens Woelders in schril contrast met de stijging van het aantal ontdekte productielocaties. ‘Een mogelijke verklaring van die daling zou kunnen zijn dat het afval wordt opgeslagen of achtergelaten op productielocaties’, zegt hij. ‘Een andere mogelijkheid is dat het afval door de criminele organisatie wordt verzameld en op een alternatieve wijze wordt geloosd. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat drugsafval buiten het zicht via reguliere afvalverwerkingsstromen wordt verwerkt.’