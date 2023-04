Verdachte Leerdam aangehouden voor grootschalige productie en handel van drugs

Een arrestatieteam van de politie hield de man in alle vroegte aan in de woning aan de Fonteinstraat in Leerdam. Tegelijkertijd vonden doorzoekingen plaats in een appartement met daaronder bedrijfsruimtes, eveneens in de Fonteinstraat. Bij deze speurtocht is onder meer een drugshond ingezet. De panden liggen in het centrum van de stad. Er is een hoeveelheid drugs, grondstoffen om drugs te maken en een groot aantal telefoons aangetroffen.