‘Koningsdag is ook een feestje voor criminelen’

Locatie-app

Ook raadt hij aan om altijd een locatie-app zoals Find my iPhone of Find my Android aan te zetten. ‘Te midden van alle drukte kunnen onze collega’s iemand meestal niet direct helpen. Maar soms kunnen we later op de dag de telefoon alsnog uitpeilen. Dan vinden we vaak meerdere gestolen telefoons. Wel is het zaak dat je er snel bij bent om aangifte te doen. Wacht je een paar dagen, dan is je telefoon al de grens over.’