Onbekende stof in woning Putten niet schadelijk

Na toxicologisch onderzoek door het RIVM is duidelijk geworden dat de betreffende stof in dit geval niet schadelijk is geweest voor de gezondheid. Het betreft een stof met een sterk onaangename geur en kan klachten van misselijkheid veroorzaken. Bij inademing van deze stof kan irritatie van de luchtwegen ontstaan (prikkeling, keelpijn en hoesten, kortademigheid). De misselijkheid en irritatie zijn in het algemeen van voorbijgaande aard nadat de blootstelling is gestopt. Afhankelijk van de hoeveelheid vloeistof, kan direct contact voor andere gezondheidseffecten, zoals brandwonden, zorgen.

Het onderzoek van de politie is in volle gang. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Meer informatie is er op dit moment niet om te delen.