Getuigen gezocht poging overval Almere

Rond 10.15 uur kreeg de politie die maandagochtend de melding dat er aan de Ommelandvaart gepoogd was om de bewoonster te beroven. De vrouw wist echter te ontkomen en schakelde de politie in. De dader(s) vluchtte per auto weg in de richting van de Willem Bontekoestraat.

Aanhoudingen

De politie startte een onderzoek en surveillerende agenten zagen maandagavond de auto van de vermoedelijke daders geparkeerd staan op het Oostvaardersplein. In de auto zaten op dat moment vijf mannen. Omdat het vermoeden bestond dat in de auto of bij de inzittenden een vuurwapen aanwezig was zijn alle inzittenden via een uitpraatprocedure uit de auto gehaald en aangehouden. Na onderzoek zijn drie mannen direct heengezonden. Een 17-jarige en 19-jarige man – beiden uit Almere – zitten nog vast voor verhoor en onderzoek.

Signalement

Naast de verdachten die al vastzitten is de politie op zoek naar een derde verdachte. Van hem is het volgende signalement beschikbaar:

- man;

- ongeveer 20 jaar oud;

- stevig/mollig postuur;

- donkere kleding;

- sprak accentloos Nederlands.

Heeft u iets gezien of gehoord? Hebt u meer informatie over de verdachte die we zoeken? Of heeft u camerabeelden (denk ook aan dashcambeelden of videodeurbelbeelden)? Dan komen wij graag in contact met u via één van de onderstaande mogelijkheden.