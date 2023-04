Verkeerscontrole Gooi en Vechtstreek leidt tot tientallen bekeuringen

Integrale controle

De controle was een samenwerking tussen de politie, douane, Belastingdienst en AVIM (Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel). Er werd op diverse feiten gecontroleerd, zoals verkeersmisdragingen, verzekerings- en reisdocumenten en op de technische staat van voertuigen.

Bekeuringen

In totaal werden bijna vijftig bekeuringen uitgeschreven voor verschillende feiten waaronder het rijden zonder rijbewijs, gebruik van een mobiele telefoon in het verkeer, gevaarlijk rijgedrag en snelheidsovertredingen, het niet of niet goed dragen van een helm, of het rijden met een voertuig dat niet aan de wettelijke eisen voldoet.

Overige feiten

Tijdens de controle is ook een spookvoertuig in beslag genomen. Dit is een bestelbusje dat nergens in de systemen geregistreerd stond. Ook is één aanhouding verricht voor het rijden met een ongeldig rijbewijs. Tevens is een rijbewijs ingevorderd in verband met een snelheidsovertreding. Van vijf andere gecontroleerde personen zijn de paspoorten ingenomen, wiens (reis)documenten niet op orde waren. Zij worden op het politiebureau verwacht om meer informatie en de juiste documenten te verstrekken, waarna ze het paspoort terug kunnen verwachten. Enkele overige overtredingen bestonden uit het in bezit hebben van ongeldige kentekenplaten, pepperspray, of het rijden onder invloed van alcohol.