Jongen aangehouden na melding over vuurwapenbezit

Een uur eerder was de jongen met een vermoedelijk vuurwapen op de Ds. Meijerlaan gezien. De politie werd gealarmeerd, maar de jongen was intussen weggelopen. In de omgeving en in het centrum werd met meerdere agenten naar hem uitgekeken. Toen hij ter hoogte van de Paradijslaan werd gezien, gaven agenten met getrokken vuurwapen aanwijzingen aan de jongen om hem aan te houden. In de directe omgeving van de aanhouding werd een vuurwapen onder een auto aangetroffen. De politie doet verder onderzoek.