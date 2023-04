Aanhouding in onderzoek naar explosies

Gelukkig raakten er niemand gewond, maar de impact voor bewoners en de buurt is immens. De politie heeft een groot team op de zaak gezet en hield in dit onderzoek woensdagavond een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aan. De zaak draait volop door en nog steeds is informatie hard nodig. Melden kan via 0900-8844 of anoniem, maar ook vertrouwelijk via de TCI.