Woning beschoten in de Van Speykstraat

Het is rond 06.00 uur in de ochtend als buurtbewoners worden opgeschrikt door meerdere knallen en de politie alarmeren. Wanneer de agenten aankomen in de Van Speykstraat zien zij meerdere kogelgaten in de ruiten van de portiek, tussen de eerste en de tweede etage. Ook treffen zij meerdere hulzen aan. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen.

Help ons

Het is ook hier een tweede nacht onrustig. Gisternacht heeft er ook al een explosie plaatsgevonden in de Van Speykstraat. Of deze twee incidenten met elkaar te maken hebben wordt uiteraard onderzocht.

Het onderzoeksteam kan alle hulp goed gebruiken om de dader(s) op te sporen en aan te houden.

Heeft u bewakingscamera’s, een dashcam of een deurbelcamera? Kijk dan of u hier iets op ziet tussen 05.30 en 06.15 uur vanochtend. Beelden of andere informatie kunt u met ons delen via onderstaande contactgegevens. Weet u misschien iets over het incident of is u de afgelopen dagen iets opgevallen, dan kunt u dat ook vertrouwelijk met ons delen via het Team Criminele Inlichtingen of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.