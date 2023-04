Gewonde man schietincident aangehouden

De verdachte, een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, raakte zondag ernstig gewond toen hij door kogels geraakt werd. Hij meldde zichzelf bij het ziekenhuis en werd daar gewond opgenomen. De politie hield hem dinsdag aan, de man verblijft nog steeds in het ziekenhuis.

Onderzoek

Het onderzoek naar het incident gaat nog steeds door. Er zijn verschillende getuigen gehoord, camerabeelden zijn veiliggesteld en de forensische opsporing heeft verschillende technische sporen veiliggesteld.

Man

De politie is ook nog op zoek naar meer informatie over de man die kort na het incident aan de Boulevard Antverpia gezien werd. Het zou gaan om een donkergetinte man met een ringbaardje, hij droeg een zwart jack en een donkerblauwe joggingbroek. Heeft u de man gezien of weet u meer? Neem dan contact op met de politie.

Getuigen

Heeft u nog aanvullende informatie of heeft u camerabeelden voor de politie? Neem dan contact op via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000. U kunt ook een tipformulier invullen. Vermeld daarbij altijd zaaknummer 2023100635.