Onderzoek naar gewelddadige beroving

Op dinsdag 25 april 2023 om ongeveer 20.25 uur zijn drie jongens beroofd door twee mannen waarvan er één een op een vuurwapen gelijkend voorwerp bij zich had. De drie slachtoffers stonden op de kruising van de Professor Aalbersestraat met de Van Beethovenlaan. Op dat moment werden ze aangesproken door de mannen. Die wilden hun telefoons hebben. De drie slachtoffers weigerden deze af te geven. Eén van de verdachten pakte toen een vuurwapen uit zijn zak en dreigde daarmee. De verdachte pakte toen een paar bluetooth oortjes af van een van de slachtoffers. Eén van de jongens rende weg en de man met het pistool vuurde een schot af. Er werd niemand geraakt. De verdachten pakten de twee fietsen af en fietsten daarmee weg.

Zoektocht

De politie werd gebeld. Eén van de slachtoffers is bij een politie-eenheid ingestapt om naar de verdachten te zoeken. Op verschillende plekken werd gezocht. Helaas leverde dat geen resultaat op. Het gaat om twee mannen van 17 a 18 jaar oud. Beiden hadden een baard en waren gekleed in donkere kleding. De slachtioffers hebben aangifte gedaan en de recherche onderzoekt de zaak.

Getuigen

Om deze brutale daders te vinden hebben we informatoe nodig. Weet u wie deze verdcahten zoudne kunnen zijn of heeft u iets gezien, neem dan contact met ons op

- via de banners onder dit bericht of

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M