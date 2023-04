Grondstoffen synthetische drugs ontdekt bij onderzoek woningoverval

Woningoverval

Rond 06.30 uur kregen we een melding van een ruzie in een woning in een appartementencomplex op de Echternachlaan. Uit onderzoek bleek dat de bewoner was overvallen door meerdere mannen. Zij bedreigden de bewoner en maakten hem een onbekende buit afhandig. De mannen vluchtten daarna in een grote, lichtkleurige terreinauto in een onbekende rijrichting.



Signalementen verdachten

Eén van de overvallers zou gelaatsbedekking hebben gedragen. Ook zouden de overvallers zakken bij zich hebben gehad.



Aanhouding

Tijdens het onderzoek naar de woningoverval stuitten agenten onder meer op grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. In verband met die ontdekking is de 40-jarige bewoner aangehouden.



Onderzoek

De recherche onderzoekt de toedracht van de woningoverval én onderzoekt de gevonden grondstoffen. Om een beeld te krijgen van wat zich precies heeft afgespeeld, is (sporen)onderzoek gedaan in en rond de woning. In de omgeving van de woning werd een poederspoor aangetroffen. Dat poederspoor wordt onderzocht, maar het lijkt te gaan om dezelfde grondstoffen voor de productie van synthetische drugs als in de woning. Onze recherche sluit niet uit dat de overvallers een onbekende hoeveelheid grondstoffen hebben weggenomen uit de woning.



Getuigenoproep

Er is nog veel onduidelijk aan deze zaak. Onze recherche wil daarom graag meer weten. Heb jij (de auto van) de gevluchte overvallers gezien of weet je meer over de overval en/of de aangetroffen synthetische drugsgrondstoffen? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of een van onderstaande actieknoppen.



Gevaar

Een productie of opslaglocatie van synthetische drugs brengt zeer grote gevaren met zich mee. Zo kunnen chemicaliën bijvoorbeeld ontbranden of ontploffen en kunnen giftige stoffen ontsnappen. De gevolgen van een dergelijke ontploffing of brand zijn vaak niet te overzien.



Heb je het vermoeden van een productielocatie in je omgeving? Bel dan de politie via 112. Anoniem melden kan bij M. via 0800-7000. Meld Misdaad Anoniem staat los van de politie en meldingen zijn voor agenten nooit terug te herleiden naar een melder. Denk bijvoorbeeld aan een sterk chemische geur of verdachte activiteiten op vreemde plekken en tijdstippen. Alles over de signalen en gevaren van een drugslab in je omgeving, vind je op deze speciale themapagina van de politie.