Politie pakt verdachte (31) op voor schietincident

Melding

Rond 13.00 uur kwam bij de politie een melding binnen dat een auto nabij de Schepen Maaslaan beschoten zou zijn. De meldster, die in de auto zat, raakte gelukkig niet gewond, maar dit had heel anders af kunnen lopen. De achterruit van haar auto raakte beschadigd.

Onderzoek

De politie rukte met meerdere eenheden uit gezien de melding. Tijdens het onderzoek kwam een 31-jarige man uit Nuenen al snel in beeld als verdachte voor het schietincident.



Aanhouding

Het opsporingsonderzoek resulteerde kort daarna in de aanhouding van de verdachte. Hij werd nabij zijn woning aan de Schepen Maaslaan aangehouden. In zijn bezit werd een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aangetroffen. Hij is naar een politiebureau overgebracht en wordt gehoord over deze zaak.



Vervolgonderzoek

Onze recherche startte meteen na het incident een opsporingsonderzoek en sprak onder meer met diverse getuigen. De recherche doet nader onderzoek om duidelijk te krijgen wat er is gebeurd, of er bijvoorbeeld gericht zou zijn geschoten. Het lijkt erop dat de aanleiding van het schietincident in de familiaire sfeer ligt. Vanwege de privacy van alle betrokkenen en het belang van het onderzoek doen wij daar op dit moment geen verdere mededelingen over.

Het op een vuurwapen gelijkende voorwerp is inbeslaggenomen en wordt onderzocht. Dit wapen is niet van echt te onderscheiden. Het wapen wordt na het onderzoek vernietigd.



Getuigenoproep

Met de aanhouding van de verdachte eindigt ons onderzoek niet. Om de aanleiding en toedracht op te helderen zijn we op zoek naar getuigen. Heb jij iets gezien of gehoord? Neem dan contact met ons op door een van onderstaande actieknoppen te gebruiken o.v.v. PL2100-2023088891.