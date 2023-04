21-jarige man gewond na schietincident Oostelijke Handelskade

Die ochtend zijn politiemensen al ruim voor het schietincident op de Oostelijke Handelskade aanwezig nadat ambulancepersoneel om assistentie had gevraagd om een persoon die medische hulp nodig had met voldoende rust en ruimte te behandelen. Op dezelfde locatie ontstaat op dat moment een grote vechtpartij waarbij de politie moet ingrijpen. Vier agenten lopen hierbij lichte verwondingen op. Eén persoon is aangehouden. Als even voor 06.00 uur de rust lijkt wedergekeerd en politiemensen hun weg weer hebben vervolgd, komt de melding binnen dat er op straat zou zijn geschoten. Op de locatie wordt direct een uitgebreid onderzoek ingesteld, waarbij een huls wordt aangetroffen. Aanvankelijk is er geen gewonde te vinden, maar na onderzoek wordt duidelijk dat een gewonde 21-jarige Amsterdammer al op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis is vertrokken.

Wat de aanleiding is voor het schieten en de eerdere ruzie is niet duidelijk en wordt onderzocht. Voor rechercheurs is het belangrijk om meer informatie van getuigen te krijgen. Indien mensen getuige zijn geweest van het schieten, over beeldmateriaal beschikken, of meer weten over de aanleiding, dan hoort de recherche heel graag. Informatie kan gedeeld worden via 0900-8844 onder vermelding van onderstaande registratienummer. Het is ook mogelijk om onderstaande tipformulier in te vullen of om anoniem informatie te delen via www.meldmisdaadanoniem.nl.

2023092696