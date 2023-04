Man aangehouden voor verboden wapenbezit

Het parkeerdek ligt bij een winkelgebied. Meerdere getuigen zagen dat de man met een mes aan het zwaaien was. Zij belden de politie en gaven het signalement van de man door. Agenten kwamen ter plaatse en troffen de man aan. Het mes had hij op een muurtje gelegd. De man, een 42-jarige inwoner van Terneuzen, werd gearresteerd door de agenten en het mes werd in beslag genomen. Hij is overgebracht naar het politiebureau en heeft daar een verklaring afgelegd. De man kreeg een boete voor het bezitten van een verboden wapen en is daarna weer in vrijheid gesteld. Door de politie werden verschillende getuigen gehoord die het feit gezien hadden.