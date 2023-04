Man in busje slingert door Tilburg, aangehouden voor rijden onder invloed

Een agent, die op dat moment niet aan het werk was, zag de bestuurder van het busje slingerend over de Burgermeester Brokxlaan rijden. Op zijn weg door de stad raakte de man een aantal keer een stoeprand, wisselde hij zwalkend van rijbaan en reed hij rakelings langs geparkeerde auto’s. Een andere bestuurder moest voor hem uitwijken om een ongeluk te voorkomen.

De agent belde direct haar collega’s. Zij konden hem aanhouden, net nadat hij de snelweg richting Breda op was gereden. Uit een voorlopige blaastest bleek dat hij te veel gedronken had. Hij zit nog vast en heeft zijn rijbewijs in moeten leveren.