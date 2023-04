Twee mannen aangehouden op verdenking van drugshandel

Twee mannen, beide afkomstig uit Roosendaal, zijn aangehouden. In een woning aan de Balladeberg deden agenten hierna een huiszoeking. Hierbij zijn goederen in beslag genomen die relevant zijn voor het onderzoek dat de politie doet. Een van de aangehouden verdachten betreft de bewoner van de woning aan de Balladeberg (in verband met herleidbaarheid vermeldt de politie zijn leeftijd niet), de andere man is 25 jaar.

De twee mannen zijn ingesloten in een politiecellencomplex. Ze zijn in verzekering gesteld, zitten nog vast en worden door de politie gehoord.