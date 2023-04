Woningoverval en diefstal CV ketels in Bureau Brabant

Woningoverval Oss

We hebben een reconstructie van een woningoverval op een oudere mevrouw in de Burgemeester van den Elzenlaan in Oss. De dader forceerde zich de toegang tot de woning, waarna het slachtoffer oog in oog met hem kwam te staan. Hij duwt haar omver en gaat er later met wat spullen vandoor. Wie zet ons op het spoor van deze laffe overvaller?



Diefstal CV ketels Asten

Op klaarlichte dag weten twee mannen een aantal gloednieuwe CV ketels weg te nemen bij een bedrijf aan de Ommelseweg in Asten, terwijl er gewoon mensen aan het werk zijn. Een hondsbrutale diefstal. Gelukkig hebben we hele goede beelden van de verdachten die we u in de uitzending laten zien. Het tweetal zou toch echt te herkennen moeten zijn. Wie wet we ze zijn?



Bureau Brabant wordt elke maandag om 17:00 uitgezonden bij Omroep Brabant en daarna regelmatig herhaald. De beelden zijn na de uitzending ook online te zien.