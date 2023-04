Getuigen gezocht steekincident en mishandeling kermis Zaandam

In en buiten het kermisterrein zouden verschillende personen met elkaar gevochten hebben. Hierbij heeft zeker één persoon ook een steekwapen gebruikt. Een man en een vrouw moesten voor hun verwondingen behandeld worden in het ziekenhuis. Ter plaatse kon de politie een 36-jarige man uit Amsterdam aanhouden. Later meldde een tweede verdachte zich op het politiebureau. Deze 41-jarige man uit Zaandam is ook aangehouden.

Getuigen gezocht in onderzoek

De politie doet onderzoek naar wat hier heeft plaatsgevonden en heeft al een aantal getuigen gesproken. Heeft u informatie of beelden en nog niet met de politie gesproken? Meldt u dan alstublieft alsnog via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem kan via Meld Misdaad Anoniem, tel: 0800-7000. Ook via onderstaand tipformulier kunnen informatie en beelden gedeeld worden.