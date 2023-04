Amersfoorter op heterdaad gearresteerd tijdens van dealen van drugs

Bij de politie was informatie binnengekomen over de 21-jarige Amersfoorter waaruit de verdenking ontstond dat hij zich in Amersfoort en omgeving bezig zou houden met de handel in verdovende middelen. Politieonderzoek versterkte deze vermoedens waarna de verdachte dinsdag 25 april op heterdaad is gearresteerd. Hij was op dat moment in Nijkerk actief. Bij de verdachte werden wikkels met cocaïne en geld aangetroffen. Hierop is een doorzoeking gedaan in zijn woning. Daar troffen agenten ook harddrugs, hasj en geld aan. De aangetroffen drugs wordt vernietigd en het geldbedrag van in totaal bijna 7500 euro is in verband met de verdenking van witwassen in beslag genomen.

Ondermijning in Midden-Nederland

De handel in drugs zorgt voor ernstige problemen in Midden-Nederland en daarbuiten. Denk aan onveiligheid en overlast op straat, het ronselen van zeer jonge kinderen, geweld, liquidatie en vergismoorden. Politie, OM, gemeenten, Douane, Belastingdienst en andere partijen trekken samen op om ondermijning tegen te gaan. We doen dit samen omdat we dan met zowel strafrecht, bestuurlijke maatregelen, toezicht, preventie en andere maatregelen effectief kunnen optreden.

Ziet u iets verdachts?

Ondermijning tegengaan kan de overheid niet alleen. Ziet u zaken die volgens u niet kloppen? Meld deze dan bij uw gemeente, wijkagent (via politie.nl) of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Bel bij spoed altijd 112.