Waarschuwingsschot gelost bij aanhouding vier woninginbrekers

Rond 02.45 uur kreeg de politie een melding dat er in een woning aan de Ravensbergseweg werd ingebroken. Direct hebben agenten de omgeving afgezet. Kort na de melding zagen agenten de drie inbrekers de woning uitkomen. De mannen hadden bivakmutsen op en naast de buit had ook één van de mannen een honkbalknuppel bij zich. Nadat de inbrekers de agenten zagen lieten zij hun buit vallen en vluchtten weg.

Inzet politiehelikopter

Bij de zoektocht werden de agenten vanuit de lucht geassisteerd door een politiehelikopter. Twee verdachten sprongen in het water en werden door agenten op de kant getrokken waarna ze werden aangehouden. Bij de aanhouding van een derde verdachte ontstond een korte worsteling, hierbij kreeg een agent een klap in zijn gezicht van de verdachte. Tijdens de aanhoudingen werd door één agent een waarschuwingsschot gelost en werd een verdachte getaserd. Daarbij raakte niemand gewond. In een auto die in de directe omgeving stond geparkeerd werd een vierde verdachte aangehouden. Bij de inbrekers werd inbrekerswerktuig aangetroffen en ook de auto werd inbeslaggenomen. De vier verdachten, drie uit Gouda van 23, 23 en 25 jaar en één van 24 jaar uit Eindhoven zitten vast en worden gehoord.