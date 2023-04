Man overleden na dodelijk steekincident in Rozenburg

Om iets voor 22.00 uur heeft er een ruzie plaatsgevonden tussen twee mannen, deze ruzie mondde uit in een steekincident waarbij helaas een man overleden is. Agenten die ter plaatse kwamen verleenden direct hulp en startten de reanimatie. Ook het traumateam heeft de man nog gereanimeerd, maar helaas mocht de hulp niet baten en overleed de man ter plaatse. Tijdens de reanimatie waren veel omstanders aanwezig. Dit incident kan impact hebben, aarzel niet om contact op te nemen met slachtofferhulp: 0900-0101

Agenten hebben direct een mannelijke verdachte aangehouden. Alsnog doen we onderzoek. Momenteel kijken we camerabeelden uit en spreken getuigen. Heeft u beelden? Of mogelijk iets meer informatie over deze dodelijke steekpartij. Neemt u dan contact met ons op.